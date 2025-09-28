В России объявили о приближении «черного дня» для банков

Современная глобальная ситуация вынуждает правительства многих стран решать социально-экономические и политические задачи в основном за счёт эмиссионных методов.

С таким мнением выступил известный российский экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, этот упрощённый и прямой подход ведёт к резкому росту инфляции во всём мире. Денежная масса в экономике становится столь обширной, что никакая отрасль не в состоянии её полностью усвоить. Избыток ликвидности концентрируется на фондовом рынке.

В результате сначала чрезмерно растёт капитализация крупнейших и наиболее раскрученных компаний, преимущественно из технологического сектора, а затем общая эйфория охватывает и менее крупные бизнесы. При этом они полностью теряют связь с реальной стоимостью.

Именно поэтому, по мнению Хазина, наступление так называемых «чёрных дней» уже близко. В этот период, как прогнозирует экономист, рынок ждёт резкая коррекция, которая приведёт к значительному падению его стоимости. В итоге многие компании и их акции, приобретённые неопытными частными инвесторами, окажутся на грани краха.