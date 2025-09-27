В России поставили задачу ограничить рост цен на бензин

Минэнерго поставило цель в 2026 году сохранить темпы роста цен на бензин близко к уровню инфляции. О задаче ведомства ограничить стоимость топлива сообщает ТАСС.

Как отмечают в министерстве, рост стоимости топлива на АЗС может незначительно отличаться от скорости роста цен в стране с учетом изменений тарифов естественных монополий и налогового законодательства.

«Равномерная ежегодная динамика розничных цен, близкая к инфляции, позволяет не допускать диспаритетов оптовых и розничных цен и дисбалансов в поставках топлива по всем каналам реализации», — добавили представители Минэнерго.

Как отмечают в Росстате, с начала года бензин на АЗС в России подорожал на 8,36 процента, что почти вдвое выше уровня инфляции за тот же период (4,16 процента). В то же время дизельное топливо выросло в цене на три процента.

В четверг, 25 сентября, стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже рекордно выросла. Цены на бензин марки «Регуляр» выросла на 0,22 процента, до 73 848 рублей за тонну. Марка Аи-95 «Премиум» подорожала на 0,5 процента, до 79 788 рублей за тонну.

Топливо дорожает на фоне внеплановых ремонтов на крупных нефтеперерабатывающих заводах проблем с доставкой бензина в регионы, а также ажиотажа на внутреннем рынке. На фоне ограниченных запасов сотрудники АЗС стали ограничивать выдачу клиентам — одни разрешают приобретать не более 10-20 литров, а другие вовсе приостановили продажу топлива, оставив в ассортименте только дизель.