Российские продукты массово вытесняют американские в Китае

В КНР наблюдается бум на продукцию из России, российские товары массово вытесняют американские с китайского рынка, рассказал спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Об этом пишет РИА Новости.

По его данным, китайцы охотно скупают мясную, молочную, кондитерскую продукцию, а также морепродукты и мед.

Титов заметил, что ранее китайский рынок был во многом ориентирован на американский, однако за последние пару лет в Китае «случился бум» на продукцию российского производства.

Чиновник пояснил, что Москва полностью согласовала санитарные требования, то есть открыла рынок и для мясных, и для молочных продуктов. Он добавил, что появилась возможность поставлять в КН баранину, свинину, говядину.

«Эти массовые продовольственные продукты вполне могут заменить американские, потому что Китай был ориентирован во многом на американский рынок. Американцы когда-то и нам «ножки Буша» продавали в период развития нашего рынка, а потом мы полностью их заменили на собственное производство», — разъяснил Титов.

По его словам, Россия заняла 40% китайского рынка меда. Кроме того, в 2024 году китайцы закупили российских морепродуктов на $1,3 млрд — на 50% больше, чем в 2023 году.

Спецпредставитель отметил, что российские товары — хорошего качества, предлагаются по разумной цене, что способствует их продвижению.