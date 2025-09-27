США выдвинули Индии связанное с Россией требование

США настаивают на отказе Индии от закупок российской нефти для заключения торгового соглашения между странами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, в ходе переговоров, прошедших на этой неделе, американская сторона ясно дала понять, что это требование крайне важно для заключения сделки.

Индия назвала условия отказа от российской нефти

Ранее Индия уведомила США, что для отказа от импорта российской нефти необходимо снятие американских санкций с поставок сырой нефти с Ирана и Венесуэлы.