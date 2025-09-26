Официальный курс евро упал ниже 98 рублей

Банк России опустил установленный на 27-29 сентября официальный курс евро до 97,68 рубля; показатель доллара остался на уровне 83,61, свидетельствуют опубликованные на сайте регулятора данные.

Таким образом, европейская валюта, потерявшая 47 копеек, опустилась ниже 98 рублей впервые за 10 дней. Американская же в целом стабильна — значения ее курса колебались на уходящей неделе в пределах примерно 83,4-84 рублей.

На форексе рубль укреплялся в ходе торгов в пятницу, получив поддержку в рамках налогового периода и на фоне ясности по поводу проекта федерального бюджета и связанных с ним инициатив, пишет Reuters.

На возможное повышение ставки НДС до 22 процентов, анонсированное на днях Минфином РФ, рубль отреагирует не слишком активно, Совкомбанка Михаил Васильев, средний курс нацвалюты немного ослабнет в четвертом квартале, но произойдет это из-за сезонного возрастания спроса на импорт, снижения сырьевых цен и меньшей продажи валюты экспортерами.