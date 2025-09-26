Центробанк сохранил ограничения на денежные переводы за границу

Центробанк (ЦБ) РФ сохранил ограничения на денежные переводы за границу еще на полгода. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Ограничения будут действовать с 1 октября 2025 года до 31 марта 2026 года включительно, следует из сообщения ЦБ.

«Граждане России и физические лица – нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 млн долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте», — говорится в пресс-релизе.

ЦБ также сохранил лимиты на перечисления через системы денежных переводов – за месяц не более 10 тыс. долларов или сумму, эквивалентную этой в другой иностранной валюте.

Физические лица – нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж сумму в размере заработной платы.

Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц – нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из них. Исключение — иностранные компании под контролем российской стороны.

В марте этого года Центральный банк уже продлевал ограничения на такой же срок. Согласно им, россияне и нерезиденты из дружественных стран смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент в другой иностранной валюте.