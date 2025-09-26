Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 июля составил более $192 млрд, увеличившись за один месяц сразу на $6,58 млрд. Об этом сообщило министерство финансов страны.

Как следует из отчета на сайте ведомства, внешний долг Украины из общей суммы госдолга в августе составил 75,34% - 5,989 трлн гривен, или $145,17 млрд. Внутренний долг страны достиг 24,66%, составив 1,961 трлн гривен, или $47,54 млрд.

За июль государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился лишь на $1,29 млрд, а месяцем ранее - почти на $4 млрд.

19 сентября депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что государственный долг Украины к середине сентября превысил 101% ВВП страны, достигнув $254,2 млрд. При этом ранее местное издание "Экономическая правда" уже спрогнозировало, что в текущем году общий государственный долг Украины вырастет до 110% ВВП.

В Киеве уже неоднократно признавали, что Украина самостоятельно может обеспечивать только военные расходы. Все остальные статьи бюджета финансируются за счет зарубежной помощи. Большая часть средств выделяется Киеву в виде кредитов, а не грантов. Как отмечал бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров, без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство.