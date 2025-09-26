ЕС готовит новый удар по Китаю

Еврокомиссия планирует ввести пошлины на китайскую сталь и сопутствующие товары в размере 25-50%, сообщает Handelsblatt.

Пока официальных комментариев от ЕС и Китая не поступало. Это связано с избытком производственных мощностей в Китае, что снижает маржу и затрудняет декарбонизацию европейской сталелитейной промышленности.

По прогнозам, экспорт стали из Китая вырастет на 4-9% в ближайшие годы, достигнув 115-120 млн тонн. В 2024 году Китай поставил в ЕС около 368 000 тонн стали (4% от общего объема). Аналитики считают, что эти пошлины окажут минимальное влияние на китайскую отрасль.

Китай ищет новые рынки сбыта после спада в секторе недвижимости. С 2024 года против китайской стали введено около 54 тарифов и барьеров. Европейские сталелитейные компании уже столкнулись с 50%-ными пошлинами на сталь из США. ЕС начал мониторинг металлолома из-за опасений дефицита.

ЕС призывает Китай к «перераспределению»

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что отношения между США и Европой по вопросу санкций против России обострились. Европейские лидеры призывают президента США Дональда Трампа усилить давление на Москву, но он выдвигает встречные требования: отказаться от российской нефти и ввести пошлины против Индии и Китая.