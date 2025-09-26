ЦБ опубликовал график решений по ключевой ставке на 2026 год

Банк России опубликовал календарь заседаний совета директоров по ключевой ставке на 2026 год. В следующем году пройдет восемь заседаний, четыре из которых — опорные. Эти заседания сопровождаются публикацией среднесрочного макропрогноза, комментария к нему и резюме обсуждения ставки.
Даты заседаний ЦБ по ключевой ставке в 2026 году:
- 13 февраля 2026 года — опорное;
- 20 марта 2026 года;
- 24 апреля 2026 года — опорное;
- 19 июня 2026 года;
- 24 июля 2026 года — опорное;
- 11 сентября 2026 года;
- 23 октября 2026 года — опорное;
- 18 декабря 2026 года.
Сейчас ключевая ставка составляет 17% годовых. Ближайшее заседание совета директоров, на котором Центробанк примет решение по ставке, запланировано на 24 октября 2025 года.