ЦБ назвал основные риски банков в части теневой экономики

Основные риски банков в части вывода доходов и финансирования терроризма сконцентрированы в P2P-переводах (переводы от пользователя к пользователю) на счета дропов, заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля, выступая на XXII Международном банковском форуме.

"Если говорить о текущих тенденциях, то, на наш взгляд, основные риски сейчас в банковском секторе сконцентрированы в операциях P2P на счета дропов, так же операции, связанные с внесением крупных наличных средств на счета. Сегодня эти операции - это основной инструмент теневой экономики", - сказал он.

Шабля также подчеркнул, что сейчас растет число так называемых миксующих клиентов, которые с нормальным здоровым бизнесом совершают подозрительные операции.