Названо условие отказа Турции от закупок российской нефти

Импорт российских энергоресурсов выгоден Турции с финансовой точки зрения, поэтому до введения официального запрета Анкара не откажется от поставок нефти из РФ. Об этом, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о готовности Турции отказаться от закупок российской нефти, в разговоре с Рамблером заявил эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Ранее Трамп заявил о готовности Турции отказаться от закупок российской нефти. Об этом он сказал журналистам после переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, предавал ТАСС. Вместе с тем Трамп не стал уточнять, дал ли Эрдоган окончательное согласие на прекращение поставок нефти из РФ.

Заявления Трампа о способности Турции отказаться от российской нефти и ее углеводородов в целом – это, скорее, следствие новой стратегии американского президента. У него в голове засела идея, согласно которой после его объявлений об отказе всех покупателей российских энергоресурсов от поставок Россия испугается того, что не сможет зарабатывать, и согласится на менее выгодные для себя условия по украинскому кейсу. Так что в данном случае Трамп просто хочет усилить свою переговорную позицию, напугав Москву сокращением доходов. Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

В реальности при принятии решений о дальнейших закупках российских энергоресурсов власти Турции будут ориентироваться на официально введенные против Москвы санкции, подчеркнул эксперт.

«При этом никаких официальных запретов на покупку нефти, нефтепродуктов или газа из России сейчас нет. К примеру, в рамках санкций против Ирана и Венесуэлы кому-либо просто запрещено покупать их углеводороды. А против РФ таких мер введено не было. И пока их не будет, Турция, думаю, продолжит покупать наши нефть, газ и нефтепродукты. На данный момент это самое выгодное предложение для Анкары», - сказал он.

Сверхлегкая и малосернистая американская нефть не сможет заменить российское сырье на турецких предприятиях, добавил специалист.

«Турция закупает в РФ среднесернистую и довольно тяжелую нефть сорта Urals. Нефтеперерабатывающие заводы Турции работают именно на ней. Так что если бы они купили нефть из США, то им бы пришлось дополнительно закупить мазут или какую-то тяжелую нефть, а затем все перемешать так, чтобы это было похоже на российский Urals. Естественно, все это будет гораздо затратнее», - отметил Юшков.

США планируют увеличить объемы экспорта своего сжиженного природного газа (СПГ) и сейчас расчищают рынки сбыта для этой продукции, напомнил эксперт.

«Поэтому тут требование Трампа к европейцам и к Турции отказаться от российского газа выглядит логично. Сейчас Россия – это основной и самый выгодный поставщик газа в Турцию. Так что Трамп говорит о том, что Турция вслед за Европой должна устроить у себя дефицит, и тогда цены на газ вырастут, после чего к ним придет американский СПГ. Но, естественно, никто в здравом уме так поступать не будет. Про европейцев мы сейчас не говорим – там особая ситуация со здравомыслием. Но Турция рационально подходит к таким вопросам. Более того, оно достаточно много зарабатывает на, по сути, реэкспорте российских нефтепродуктов... Де-факто такой реэкспорт есть, хотя Турция это отрицает. Так что закупки российской нефти очень выгодны для Анкары. И пока не будет официально закрепленного на бумаге запрета на покупку российских энергоресурсов, Турция продолжит их покупать», - заключил аналитик.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан объяснил Дональду Трампу, что для Будапешта сохранение сотрудничества в энергетике с Россией является ключевым с точки зрения будущего страны и ее энергобезопасности.