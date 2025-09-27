Минэнерго заявило о планах сдерживать рост цен на бензин близким к инфляции

Министерство энергетики России сохраняет задачу удержать рост цен на бензин в 2026 году на уровне инфляции.

В ведомстве отметили, что равномерная динамика розничных цен, близкая к инфляции, помогает избежать дисбалансов на рынке и поддерживать баланс между оптовыми и розничными ценами топлива, передает ТАСС.

В Минэнерго подчеркнули, что ключевая цель – сохранить ценовую динамику в рамках инфляционных параметров. Однако, как уточнили в министерстве, конечные цены на бензин на автозаправках могут немного отличаться от общестранового индекса потребительских цен из-за изменений тарифов естественных монополий и налогового законодательства.

По данным Росстата, с начала года по 22 сентября бензин на российских АЗС подорожал на 8,36%, что существенно выше инфляции за этот период (4,16%). Такой опережающий рост наблюдается уже девятую неделю подряд, начиная с 22 июля, тогда как ранее рост цен на топливо был ниже среднего по стране. В то же время стоимость дизеля увеличилась только на 3%, что ниже показателя инфляции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минэнерго отметило, что ведомство постоянно контролирует топливный рынок и формирует запасы нефтепродуктов для сдерживания цен. Власти обсуждают продление запрета на экспорт бензина и дизельного топлива из России до конца года для всех участников рынка, в том числе нефтеперерабатывающих заводов.