С июля по сентябрь экспорт российской пшеницы обрушился. Об этом со ссылкой на исследование «Совэкона» сообщает «Коммерсантъ».

Поставки зерна за рубеж упали почти на 29 процентов, до 10,9 миллиона тонн. По словам директора организации Андрея Сизова, обычно на первые месяцы сельскохозяйственного года на зерновом рынке приходится максимальный объем поставок за рубеж. Однако из-за неудачного старта сезона прогноз для пшеницы был снижен с 43,8 до 43,4 миллиона тонн.

Причиной сокращения поставок называют низкий спрос со стороны зарубежных покупателей, в первую очередь — Египта, одного из ключевых импортеров российской пшеницы. Такая ситуация может быть связана с ожиданиями высокого урожая в Южном полушарии, пояснил Сизов. Еще одной причиной может быть снижение рентабельности вывоза зерна из-за крепкого рубля.

Рост предложения пшеницы в мире и усиление конкуренции повлияют на экспортные цены, констатирует Екатерина Захарова. По данным ЦЦИ, стоимость российской пшеницы с протеином 12,5 процента на базе FOB Новороссийск составляет 226 долларов за тонну — на 6,1 процента выше показателя за аналогичный период прошлого года, но к началу сентября текущего года он сократился на 1,8 процента. Как отмечают в S&P Global, покупатели российской пшеницы ждут падения цен хотя бы до 220 долларов.

По словам главы Минсельхоза Оксаны Лут, к настоящему времени отечественные аграрии успели собрать 119 миллионов тонн зерна. Сбор урожая, отметила руководитель ведомства, подходит к концу. Аграрии успели обработать порядка 75 процентов площадей зерновых и зернобобовых культур. Подавляющую часть собранного урожая составила пшеница. Урожай ключевой агрокультуры к настоящему времени составил около 86 миллионов тонн, отметила Лут.