Украина столкнется с отключениями подачи газа в жилые дома зимой из-за нехватки запасов. Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко в эфире YouTube-канала «Суперпозиция».

© mrtekmekci/iStock.com

«Зима будет очень сложной, газа у нас недостаточно. Поэтому я ожидаю отключения подачи тепла», — предрек украинский эксперт.

Попенко прокомментировал заявления руководства корпорации «Нафтогаз Украины» о запасах природного газа перед началом отопительного сезона и указал на недостаточный объем ресурсов. Он подчеркнул, что даже при относительно теплой погоде в начале 2025 года Украине хватило запасов природного газа только до 1 февраля. По мнению эксперта, в новый отопительный сезон Киев столкнется с еще более тяжелой ситуацией.

Украина начала испытывать дефицит газа

Ранее командир полка беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Ахиллес посоветовал украинцам готовиться к тяжелой зиме. Он подчеркнул, что ВСУ не смогут защитить объекты энергетики.