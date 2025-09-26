В Госдуме нашли способ борьбы со стелсфляцией

Скрытое повышение цен продавцами, называемое стелсфляцией, больно бьет по кошелькам россиян, уверен вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

«Прошу рассмотреть возможность: усиления контрольных мероприятий в отношении производителей продуктов питания, в рамках которых предлагается уделять особое внимание не только соответствию веса и объема, но и проверке заявленного состава продукции, выявлению случаев необоснованного удешевления рецептур», – цитирует РИА Новости письмо Чернышова в Роспотребнадзор.

Под стелсфляцией понимают как изменение стандартного веса упаковки (например, 800 граммов вместо ровно килограмма), так и удешевление рецептурного содержания продуктов.

