Глава США Дональд Трамп в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал турецкого коллегу отказаться от закупок нефти у российских поставщиков. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в последние недели американский лидер постоянно поднимает тему отказа от российских энергоносителей в ходе встреч и бесед с европейскими союзниками. В частности, он обратился с соответствующим призывом к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

«Сегодня я бы хотел, чтобы он [Эрдоган] прекратил закупки российской нефти. Мы также обсудим системы Patriot, это лучшие системы. Мы обсудим это, мы обсудим F-35», — отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что глава правительства Венгрии объяснил президенту США, что для Будапешта сохранение сотрудничества в энергетике с РФ является ключевым с точки зрения будущего страны и ее энергобезопасности.

В Москве отметили, в свою очередь, что Запад совершил серьезную ошибку: отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами.

Кроме того, западным странам, которые публично отказались от российских нефти и газа, придется покупать энергоресурсы через посредников значительно дороже.