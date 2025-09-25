В США признали зависимость от России в одной сфере

США вынуждены продолжать закупать обогащенный уран у России из-за нехватки собственных мощностей. Об этом заявил американский министр энергетики Крис Райт, передает РИА Новости.

Он назвал закупки обогащенного урана у РФ для США «необходимыми».

«У нас нет возможности обогащать достаточно урана для нашего реактора, который мы строим прямо сейчас», — сказал Райт.

По его словам, США намерены нарастить собственное производство и в ближайшие недели объявит о новых проектах по обогащению.

Ранее Райт заявил, что Вашингтон добивается от Евросоюза ускоренного отказа от закупки российских энергоносителей. Он пообещал, что США полностью заместят эти поставки.