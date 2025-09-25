Вице-премьер назвал небольшим дефицит нефтепродуктов в России

В настоящее время в России наблюдается небольшой дефицит нефтепродуктов. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает «Интерфакс».

«На сегодняшний день, действительно, есть небольшой дефицит нефтепродуктов, который покрывается за счет накопленных остатков, всегда такая практика была», — сказал вице-премьер.

Новак добавил, что сегодня министерство энергетики совместно с нефтяными компаниями и Минтрансом работает над увеличением объема производства нефтепродуктов. По его словам, на топливном рынке «в целом сложен баланс» по сентября и октябрю.

В России жители регионов пожаловались на нехватку топлива и закрывающиеся автозаправки. При этом бензины АИ-92 и АИ-95 стали пропадать даже в крупных городах. Как выяснила «Газета.Ru», владельцы небольших сетей АЗС специально начали ограничивать ажиотажный спрос, чтобы потом было чем торговать.