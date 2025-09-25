Власти Германии открыты к рассмотрению предложения о передаче Украине замороженных российских активов. Соответствующие заявления советника канцлера ФРГ по делам Европы Михаэля Клаусса приводит Politico.

По его словам, речь идет о «новых и жизнеспособных с правовой точки зрения вариантах». Издание пишет, что в связи с намерением использовать до 172 миллиардов евро Берлин оказывает давление на другие страны ЕС, чтобы они поддержали идею во время предстоящего в октябре обсуждения деталей в Копенгагене. Клаусс уточнил, что «украинцам нужны деньги, чтобы дальше закупать оружие, но вариантов не так много».

Речь идет о предложенном председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен плане выделения Украине так называемого «репарационного кредита» с использованием средств России. Согласно ее схеме, возвращать средства Киев должен будет лишь после получения «компенсаций от России», при этом сами активы РФ изыматься не будут.

Раскрыта тайна личных переговоров фон дер Ляйен с Трампом по России

Идею о том, что Россия получит доступ к своим замороженным активам только после того как выплатит компенсации, в последнее время регулярно озвучивают и в Брюсселе, и в самой Германии. Об этом, в частности, говорил немецкий канцлер Фридрих Мерц, который вскоре после прихода к власти принялся рассуждать о желании конфисковать замороженные активы России, сделав это «по закону». Он приводил и конкретную сумму, которую РФ якобы должна будет выплатить Украине, — 500 миллиардов евро.

В Москве называют осуществляемые европейцами манипуляции воровством. Президент России Владимир Путин на этом фоне подчеркивал, что РФ стремится минимизировать использование иностранных платежных инструментов и сервисов, снижая зависимость от западных финансовых институтов из-за их политической ангажированности.