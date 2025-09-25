ЦБ анонсировал выпуск новых купюр

Центробанк РФ планирует выпустить новые купюры номиналом десять и пятьдесят рублей.

Об этом РИА Новости рассказал заместитель председателя Банка России Сергей Белов.

«Единственное, что у нас немного сдвигаются сроки, потому что изменилась сама процедура выбора символов. Сейчас мы ориентируемся на 2027 год с банкнотой пятьдесят рублей, и в 2028-м рассчитываем выпустить десять рублей», — сказал он.

24 сентября Белов говорил, что Центробанк планирует выпустить модернизированную купюру в 1000 рублей до конца 2025 года.

До этого финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов говорил, что выпуск новых пятитысячных купюр в России является необходимой мерой. По его словам, банкноты оснащены современной защитой от подделок, что делает их надежными и безопасными. Эксперт также обратил внимание, что на новых купюрах изображены достопримечательности федеральных округов — а это хороший способ познакомить людей с наследием российских регионов.