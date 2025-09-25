Подсчитаны потери Венгрии при отказе от российского газа

Отказ от газа из России сильно ударит по экономике Венгрии, которая при таком раскладе лишится порядка $10 млрд и потеряет свыше 4% ВВП, заявил на брифинге кабмина республики руководитель администрации премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш.

Об этом сообщает РИА Новости.

«По расчетам МВФ, полный отказ от российского газа сильнее всего скажется на Венгрии, и страна может понести потери в ВВП, даже превышающие 4%. Это означает, что <...> отказ обойдется в $10 млрд», — сказал Гуйяш.

По его словам, эта информация говорит о том, что Венгрии не могут гарантировать энергетическую безопасности в случае прекращения поставок российских энергоносителей.

23 сентября президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что обсудит с лидерами стран-членов Европейского союза сокращение импорта российских энергоносителей. По словам американского лидера, страны ЕС пытаются «вести борьбу с Россией»», но продолжают закупать ее энергоресурсы. Глава Белого дома назвал подобное решение позором.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал требование Трампа нереалистичным. При этом он подчеркнул, что Вашингтон позицию Будапешта понимает.