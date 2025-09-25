Перевозка нефтепродуктов в цистернах подешевеет в России вдвое

Правление РЖД утвердило скидки на услуги, связанные с транспортировкой нефтепродуктов, которые будут действовать с 1 января до 31 декабря 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Внутрироссийские и экспортные перевозки нефтепродуктов в цистернах подешевеют вдвое (на 50 процентов), а ставки на возврат порожних цистерн снизят на пять процентов.

Помимо этого, скидка на порожний пробег цистерн, следующих после перевозок газового конденсата со станции Лужская (Ленинградская область) на станцию Лимбей (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) составит 42,1 процента.

На фоне кризиса на топливном рынке страны в российском Минэнерго заявляют о ведущейся работе по стабилизации цен. Сформирован необходимый уровень запасов нефтепродуктов, которые используются для оперативного реагирования, подчеркнули 24 сентября в ведомстве.

В числе влияющих на ситуацию факторов, помимо ремонтов НПЗ и снижения производства топлива, эксперты называют и логистические проблемы. О перебоях с поставками говорил ряд российских губернаторов. По словам основателя группы «Калина Ойл» Валерия Борисова, на которого «Коммерсантъ», поставки бензина и дизтоплива резко сократились, а сроки доставки по железной дороге затягиваются.