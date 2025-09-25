Европейцев готовят к краху банковской системы

Европейский центральный банк (ЕЦБ) рекомендовал держать наличные дома на случай «серьезной нестабильности». Об этом сообщает Le Figaro.

Как отмечается, в масштабном исследовании, опубликованном в среду на сайте Европейского центрального банка под названием «Сохраняйте спокойствие и держите дома наличные», содержится рекомендация иметь при себе сумму, достаточную для удовлетворения базовых потребностей в течение примерно 72 часов, особенно «в условиях серьезной системной нестабильности».

Такой вывод аналитики ЕЦБ сделали после анализа четырех кризисов, которые потрясли Европу в последние годы: пандемии COVID-19, специальной военной операции РФ на Украине, масштабного сбоя в испанской электросети в апреле 2025 года и кризиса суверенного долга в Греции.

Ранее член совета управляющих ЕЦБ Пьеро Чиполлоне заявил, что инфляция в еврозоне в целом стабилизировалась, а экономика демонстрирует устойчивость в условиях повышенной неопределенности.