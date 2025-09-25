В России сократилось число продающих бензин АЗС

В России с 28 июля по 22 сентября число продающих бензин АЗС сократилось на 2,6% или на 360 объектов, пишет газета «Комменсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании «ОМТ-Консалт» по итогам мониторинга 17 тыс. автозаправочных станций.

Данный показатель составляет 1,6% от всех АЗС в стране, подсчитали аналитики.

Наибольшие трудности наблюдаются в Южном федеральном округе, где число продающих бензин АЗС сократилось на 14,2% (более чем на 220 объектов). На Дальнем Востоке и в Приволжском федеральном округе читсло автозаправок снизилось на 2%, в Центральном федеральном округе — на 1,5%.

По данным анализа, в Крыму и Севастополе, в частности, реализацию бензина прекратили около 50% АЗС, в Ростовской области, Марий Эл и Еврейской автономной области их число сократилось на 12–14%.

В правительстве Крыма пояснили газете, что поставки сократились из-за снижения производства на ряде НПЗ, логистических проблем и непогоды, которая блокировала работу Керченской переправы.

В Минэнерго подчеркнули, что ежедневно мониторят ситуацию в регионах и держат вопрос обеспечения топливом на контроле.

В августе глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал ситуацию с нехваткой топлива на автозаправочных станциях в регионе.