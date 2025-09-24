В Европе напомнили об отсутствии альтернатив российской нефти

У Словакии нет альтернатив российским газу и нефти по разумной цене. Об отсутствии замены энергоресурсам из России напомнил глава МИД европейской страны Юрай Бланар, его цитирует РИА Новости.

После встречи на Генеральной ассамблее ООН с главой МИД РФ Сергеем Лавровым дипломат подчеркнул, что у Словакии нет разумной и финансово жизнеспособной альтернативы российским источникам ископаемого топлива.

«Словакия за свою историю десятилетиями строила энергетическую инфраструктуру. У нас нет других вариантов, которые были бы устойчивыми и по разумным ценам», — подчеркнул он.

Европейский союз (ЕС) намерен ввести торговые ограничения на поставки нефти из России в Венгрию и Словакию по нефтепроводу «Дружба», в частности, поднять пошлины на ее транспортировку. В отличие от санкций, для которых необходима поддержка всех стран ЕС, торговые меры может поддержать большинство государств. Так Европа надеется выполнить требование главы Белого дома Дональда Трампа об отказе от энергоносителей из России, несмотря на возражение Венгрии и Словакии.

При этом представители указанных стран неоднократно говорили, что заменить российские энергоресурсы им нечем. Так, венгерский министр Янош Бока заявил, что Будапешт не откажется от закупок ресурса из России, так как этот шаг разрушил бы национальную энергетическую безопасность. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна покупает российскую нефть открыто и прямо, в то время как другие европейские страны делают это тайно и обходными путями.