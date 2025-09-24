Стало известно, сколько стоит минимальный набор продуктов в Петербурге

Северная столица заняла вторую позицию в рейтинге регионов с самой высокой стоимостью минимального набора продуктов питания.

По данным «Руспродсоюза», месячная потребительская корзина для жителя города оценивается в 8,6 тыс. рублей.

«Стоимость минимальной продуктовой корзины в Санкт-Петербурге достигла 8,6 тысячи рублей, что превышает среднероссийский показатель», – пишут СМИ.

В Ленинградской области продуктовая корзина ненамного дешевле – 8,3 тысячи рублей, что также выводит область в число субъектов с дорогим проживанием, уточняет Gazeta.spb. С начала 2025 года стоимость минимального набора продуктов питания в стране увеличилась на 1,6 %.

