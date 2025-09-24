Страны Западной Европы, которые лицемерно требуют от Венгрии отказаться от российских углеводородов, сами продолжают покупать у РФ большие объемы нефти, существенно превосходящие венгерский импорт российского "черного золота". Такое заявление в эфире телеканала M1 сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Некоторые пытаются заставить нас, венгров, оправдываться, ведь мы покупаем нефть и газ у России. Те, кто говорит об этом в Европе, пытаются этим эффектным и громким обвинением скрыть, что подавляющее большинство стран Западной Европы по-прежнему окольными путями покупает у России большие объемы - например, нефти", - отметил глава венгерской дипломатии. "Доказательством этому служит тот факт, что, согласно последним данным, в Венгрию идет лишь 2,2 процента от общего объема российского экспорта нефти", - подчеркнул Сийярто.

Ранее Сийярто заявил, что проходящий через территорию Хорватии адриатический нефтепровод JANAF объективно не способен обеспечить поставки достойного количества нефти для Венгрии и Словакии и, соответственно, не способен заменить нефтепровод "Дружба".