Проходящий через территорию Хорватии адриатический нефтепровод JANAF объективно не способен обеспечить поставки достаточного количества нефти для Венгрии и Словакии и, соответственно, не может стать заменой нефтепровода "Дружба". Такое заявление в эфире телеканала M1 сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"В последние недели были проведены испытания, чтобы выяснить, способен ли адриатический нефтепровод безопасно поставлять нефть в Венгрию и Словакию под высоким давлением, непрерывно и в больших объемах", - отметил глава венгерской дипломатии. "Эти испытания ясно показали, что адриатический нефтепровод в настоящее время не подходит для безопасного и непрерывного снабжения Венгрии и Словакии достаточным количеством нефти", - констатировал Сийярто.

Ранее Сийярто заявил, что ЕС ежегодно предпринимает попытки запретить ему общение с российскими и белорусскими коллегами в ходе сессии Генассамблеи ООН. При этом Сийярто подчеркнул, что ни руководитель евродипломатии Кая Каллас, ни другие европейские бюрократы не имеют права ему диктовать, что и как делать.