Набиуллина оценила влияние повышения НДС на цены

В Центробанке оценивают проект федерального бюджета РФ на предстоящую трехлетку как дезинфляционный, а эффект от увеличения НДС станет краткосрочным, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на XXII Международном банковском форуме.

"Предсказуемость бюджетной политики - это важнейший фактор при принятии решений по ключевой ставке. И то, что появилась определенность, - это очень позитивный фактор", - отметила она.

По ее словам, для ЦБ сбалансированный бюджет лучше увеличения его дефицита. Позитивно это отразится на бюджетной устойчивости, инфляции, уровне процентных ставок.

Набиуллина пояснила, что при увеличении госдолга ставки должны поддерживаться выше, а пространства для кредитов частному сектору остается меньше.