Цена бензина АИ-92 на бирже обновила рекорд

Биржевая стоимость бензина марки АИ-92 на торгах 24 сентября вновь обновила рекордное значение, превысив 73,68 тыс. рублей за тонну, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Бензин АИ-92 подорожал на 0,05% - до 73,684 тыс. рублей за тонну. Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ выросла за день на 0,27% - до 79,393 тыс. рублей за тонну.

При этом стоимость летнего дизельного топлива снизилась на 0,2% - до 72,061 тыс. рублей за тонну после девяти торговых сессий роста подряд. Топочный мазут подорожал на 0,54% - до 25,091 тыс. рублей за тонну, стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросин) выросла на 2,05% - до 74,264 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов упала на 1,35% - до 18,059 тыс. рублей за тонну.

Ранее источник ТАСС в отрасли сообщил, что профильные ведомства обсуждают продление запрета на экспорт бензина из РФ и введение запрета на экспорт дизельного топлива для всех участников рынка до конца 2025 года.