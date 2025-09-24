США могут обрушить рынок СПГ

Бум экспорта СПГ (сжиженного природного газа) из США столкнется с серьезными вызовами к концу десятилетия из-за нарастающего глобального переизбытка предложения. Мощности США и Катара, на которые приходится 95% новых проектов, могут создать профицит в 200 млрд куб. м к 2030 году. Это приведет к падению цен и сокращению прибыли экспортеров, несмотря на политическую поддержку администрации Дональда Трампа, сообщает OilPrice.

Россия, чей проект «Арктик СПГ 2» остается под жесткими санкциями, продолжает поставки в Китай с использованием «теневого» танкерного флота, но не сможет существенно повлиять на рынок в условиях доминирования США и Катара. При этом Европа, стремящаяся полностью отказаться от российского газа к 2027 году, остается ключевым рынком для американского СПГ.

Внутри США экспортерам придется конкурировать с растущим спросом на газ для электрогенерации со стороны дата-центров. Увеличение экспортных мощностей подтолкнет цены уже в 2025 году, что стимулирует рост добычи, но обострит конкуренцию за ресурсы между СПГ-терминалами и энергоемкими отраслями промышленности.