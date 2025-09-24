Матвиенко заявила, что экономика России «показала класс» недругам

Российская экономика пережила самые серьезные трудности и продемонстрировала свою устойчивость недругам Москвы, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне кажется, мы такие самые сложности и трудности прошли. Не то, что выстояли, а показали класс, не дали порадоваться нашим недругам. У нас есть все возможности и потенциал уверенно двигаться вперед», — высказалась председатель верхней палаты парламента.

По ее словам, в настоящее время власти стараются учесть все нюансы, чтобы выдержать баланс в экономике. Она пожелала успехов в этом деле всем ведомствам.

15 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами кабмина заявил, что российским властям нужно не допустить переохлаждения экономики и провести ее «по острому лезвию». Он также отметил, что инфляция в стране снижается быстрее, чем предполагали Центробанк и правительство.