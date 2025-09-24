Россиян предупредили о скимпфляции: что это и чем грозит покупателям

Вслед за шринкфляцией, когда компании уменьшают объемы упаковки при сохранении цен, в России усиливается скимпфляция — замена производителями дорогих ингредиентов дешевыми аналогами.

В 2026 году эта тенденция сохранится, ожидает старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.

«Тенденция особенно ярко проявляется в секторе общественного питания, где наблюдается уменьшение доли мяса в полуфабрикатах, использование растительных аналогов вместо натуральных молочных продуктов, а также в производстве кондитерских и хлебобулочных изделий, где дорогое сырье замещается упрощенными аналогами», — рассказал экономист «Газете.Ru».

Для потребителей это означает не только скрытое подорожание продуктов, но и снижение их питательной ценности и качества. Особенно уязвимыми оказываются семьи с низкими доходами: им сложнее выбирать товары премиального сегмента, которые сохраняют изначальное качество.