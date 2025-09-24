Давление на соседа России: Запад планирует открыть «второй фронт»

Взгляд Вашингтона в поисках нового «слабого звена» падает на Казахстан. Как сообщает «Царьград», ради сдерживания разваливающегося санкционного фронта западные СМИ призывают ужесточить давление на Астану, видя в ней ключевой хаб российского импорта.

Давить на слабое место

В статье для The National Interest Дэвид Кортрайт из Корнелльского университета предлагает новый подход: точечные удары по компаниям и банкам Китая, стран Глобального Юга и Казахстана. Он признает, что прежние меры вроде тарифов против Индии или Китая не только не принесли результата, но и сработали против США: страны сплотились перед угрозой Запада.

Кортрайт считает, что вместо санкций против целых экономик надо наносить удары по конкретным организациям и лицам. Например, усилить борьбу с «теневым флотом» и ускорить запрет на импорт российского сжиженного природного газа в Европу. Однако интереснее всего: акцент на Казахстане. Автор считает, что через него Россия получает «запрещенные» технологии. По мнению эксперта, следует давить на государства, предлагая «стимулы» для более строгого таможенного контроля.

Такая статья служит признаком того, что на Западе видят то, что прямые рычаги давления не работают, как и «потолок цен». Теперь странам НАТО необходимо открыть «второй фронт», перерезав цепочки снабжения России через союзников. Казахстану, Киргизии и другим странам Средней Азии придется держать удар.

Три важных момента

Западные санкции будут ощутимее для России, если к ним присоединятся другие страны. Тогда с точки зрения США и ЕС, они станут очень эффективными, особенно если ограничения будет соблюдать весь мир. Однако угрозы сработали с точностью наоборот.

Политолог Андрей Иванов выделяет три ключевых момента. Первый — Казахстан получает от хороших отношений с РФ больше, чем от плохих. Второй — Запад сам хочет обходить свои санкции, иначе бы товарооборот ЕС с соседями России не рос бы в последние годы. Третий — Глобальный Юг постоянно усиливается, а США перестали быть единственным центром силы в мире.

«И, конечно, не будем забывать, что Казахстан находится как раз между Китаем и Россией. Прогнуться под Запад сегодня означает испортить отношения не только с Россией, но и с Китаем — союзником России по выстраиванию альтернативной глобальной архитектуры. Не верю, что руководство Казахстана может пойти фактически на самоизоляцию собственной страны», — пояснил Иванов.

Раскол в обществе

Тем временем 23 сентября Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Украинский политик отчитался о переговорах со спецпосланником США по вопросам Украины, где обсуждались «взаимовыгодные соглашения по дронам и закупке американского оружия». При этом было трудно не заметить, что сторонам неловко.

Как отмечает политолог Владимир Киреев, Казахстан заинтересован в расширении сотрудничества с Западом на политическом и идеологическом уровнях. Это часть стратегии правящего класса, который стремится позиционировать республику как страну глобального уровня с устойчивыми отношениями и опорой на международное право.

Само общество страны разделено: часть поддерживает Россию, а другая выступает за Украину. Астана же балансирует между двумя мотивами.

«С одной стороны, поражение России крайне нежелательно — сотрудничество приносит значительную выгоду, особенно торговое, включая "серые схемы". С другой стороны, преждевременная победа России в СВО была бы опасной, поскольку усиление Москвы как доминирующего регионального игрока привело бы к ограничению самостоятельности», — сказал он.

Вместе с тем Украина для Казахстана давний партнер и обе страны ощущают «сходство в своих отношениях с Россией», которая является и важным инвестором, и фактором безопасности, и источником «ограничения политической самостоятельности». Элиты Киева и Астаны осознают эти противоречия. Казахстан сейчас пытается лавировать между Россией, Китаем и Западом. Кроме того, он активно развивает глубокие связи с Украиной, Турцией и Великобританией, заключил эксперт.