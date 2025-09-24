Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия переживает один из самых сложных этапов в современной истории, и выступил за проведение масштабных реформ.

"Мы должны ясно понимать, что как страна мы переживаем один из самых сложных периодов в нашей современной истории", - утверждал Мерц, выступая в ходе дебатов по проекту федерального бюджета на 2026 год в Бундестаге. "Однако не только наша страна, но и все западное сообщество ценностей сталкивается, пожалуй, с самым серьезным испытанием на сегодняшний день", - подчеркнул он.

Это, как считает канцлер ФРГ, имеет прямые последствия для экономики Германии, ориентированной на мировые рынки.

"Только в экономике, ориентированной на рост, мы сможем генерировать необходимые ресурсы для финансирования инфраструктуры, демонстрировать солидарность и гарантировать социальное обеспечение в долгосрочной перспективе", - сказал он. В этом контексте Мерц призвал к проведению реформ. "Вот почему мы должны действовать, мы должны действовать быстро и как можно скорее", - констатировал глава правительства ФРГ.

В то же время Мерц отверг критику оппозиции, утверждающей, что его правительство намерено разрушить социальное государство.

"Цель реформ, которые мы инициируем, - не демонтаж социального государства, а сохранение его в том виде, в котором оно нам действительно необходимо", - заявил канцлер ФРГ.

Любой, кто отказывается от этих реформ, по его словам, фактически подрывает основы социальной политики. Мерц также отверг обвинения в первую очередь со стороны "Зеленых" и Левой партии в том, что правительство Германии не проявляет сочувствия к гражданам, находящимся в бедственном положении.

В последние годы Германия переживает затяжной экономический кризис. Изначально он был вызван пандемией COVID-19, затем усилился после прекращения поставок российского газа. Ранее члены экспертного совета правительства ФРГ по экономическому развитию скорректировали в сторону снижения прогноз роста экономики страны на 2025 год. Германии третий год подряд может грозить рецессия.