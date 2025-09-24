В ЦБ оценили риски перехода экономики РФ в стадию рецессии в 2026 году

В ЦБ исключили переход экономики России в стадию рецессии в 2026 году
Статистические данные и прогнозные показатели свидетельствуют о том, что переход экономики РФ в стадию рецессии в 2026 году исключен.
Об этом заявил журналистам на коммуникационной сессии по разъяснению денежно-кредитной политики советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.
"Говорить о переходе экономики в стадию рецессии не приходится. Такого сценария нет в повестке. Пересмотр данных по ВВП носит системный характер. По полугодию, исходя из данных Росстата, складывается прогноз в 1-2%", - сказал он.
Тремасов уточнил, что речь идет о сценарном прогнозе на 2026 год.