Правительство одобрило проект бюджета на три года

Правительство России одобрило проект бюджета РФ на 2026-2028 годы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале кабмина.

«Законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов одобрен на заседании», — говорится в сообщении.

Также указано, что ключевыми приоритетами нового документа стали выполнение социальных обязательств, обеспечение потребностей обороны страны, а также достижение национальных целей до 2030 года.

Проект документа внес Минфин. Основной акцент в нем делается на поддержку демографии, здравоохранение и образование. Также большое внимание уделено развитию экономики страны.

Предусмотрена выплата для нуждающихся граждан с двумя и более детьми. На три года на эту выплату и программу маткапитала предусмотрено 1,8 триллиона рублей. Столько же планируют выделить на обеспечение семейной ипотеки. Еще 900 миллиардов заложено в проекте на нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». Также министерство предложило ввести налог в 5 процентов на принятые букмекерами ставки и 25-процентный налог на прибыль букмекерских контор. Еще одна инициатива предусматривает снижение с 60 до 10 миллионов рублей порога по доходам, по достижении которого бизнес должен платить НДС. Размер самого НДС предлагают поменять с нынешних 20 до 22 процентов.