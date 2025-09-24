Минфин предложил повысить НДС

Минфин РФ предложил повысить налог на добавленную стоимость с 20% до 22%, сохранив при этом льготную ставку в 10% для социально значимых товаров.

Соответствующая информация появилась 24 сентября на сайте министерства.

«Повышение стандартной ставки НДС на 2 п. п. (с 20% до 22%). При этом льготная ставка 10% сохраняется для всех социально значимых товаров — продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей и другие», — говорится в сообщении.

Минфин внес в Правительство РФ пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2025 год, законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, а также законопроекты о внесении отдельных изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы.

Отмечается, что изменения в Налоговый кодекс направлены, в первую очередь, на финансирование обороны и безопасности.