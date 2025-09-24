Минфин введет налог на игорный бизнес

Министерство финансов России введет налог на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок для букмекерских контор.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

"Изменение системы налогообложения букмекеров: введение налога на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок для букмекерских контор", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что данные меры позволят учитывать не только обороты, но и реальный финансовый результат компаний. Кроме того, они обеспечат прозрачность игорного бизнеса, который традиционно имеет высокие обороты и низкую налоговую отдачу.