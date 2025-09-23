Фон дер Ляйен назвала сроки полного отказа ЕС от энергоресурсов РФ

Евросоюз планирует навсегда отказаться от закупок российских энергоресурсов к 2027 года. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

По ее словам, ЕС и США договорились «быстро отрезать РФ от доходов от продажи ископаемого топлива».

«К 2027 году Европа навсегда перевернет страницу с российскими энергоносителями», — сказала фон дер Ляйен после переговоров с президентом США Дональдом Трампом на полях сессии Генассамблеи ООН.

Также глава ЕК указала, что еще одной темой встречи с американским лидером стали недавние инциденты в Эстонии и Польше.