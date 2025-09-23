Трамп допустил отказ Венгрии от покупки нефти из России

Президент США Дональд Трамп допустил, что Венгрия может отказаться от закупок российской нефти. Его цитирует РИА Новости.

Американский лидер сообщил, что поддерживает дружеские отношения с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, не исключив, что тот может перестать покупать нефть у России.

«Я не говорил с ним, но у меня есть ощущение, что если бы я это сделал, он мог бы остановиться, и я думаю, что я это сделаю», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что российская экономика находится якобы в «ужасном состоянии». Он отметил, что причиной ее «разрушения» стал конфликт на Украине.