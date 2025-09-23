ЦБ РФ понизил курс доллара на 67 копеек

Банк России установил на 24 сентября официальный курс доллара в размере 83,3506 рубля — на 67 копеек ниже предыдущего значения. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс евро повышен на 7 копеек и составляет 99,0363 рубля, курс юаня снижен на 3 копейки — до 11,7014 рубля.

23 сентября аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский спрогнозировал, что курс доллара может подняться до 92-100 рублей к концу 2025 года, а в октябре он будет находиться в районе 88 рублей. По его словам, для сильного скачка курса американской валюты должно произойти дополнительное событие, которое выступило бы в качестве драйвера такого движения. Он отметил, что некоторые события все же могут ускорить девальвацию рубля.

Накануне данные платформы Trading View показали, что курс доллара превысил 84 рубля в ходе торгов на межбанковском рынке. По состоянию на 16:43 мск доллар рос на 0,95%, до 84,4 рубля. К 17:06 мск американская национальная валюта упала до 83,68 рубля.