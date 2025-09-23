Киев увеличил свои финансовые запросы под давлением МВФ, и ожидаемый дефицит бюджета к 2027 году достигнет 65 миллиардов долларов.

Украина вновь обращается за финансовой помощью. По настоянию Международного валютного фонда (МВФ), правительство в Киеве скорректировало прогноз дефицита до конца 2027 года, увеличив его с первоначальных 38 до 65 миллиардов долларов. Инсайдеры утверждают, что украинские власти изначально занижали реальные потребности, которые в итоге были признаны в ходе переговоров с МВФ.

Стремясь к заключению нового четырёхлетнего соглашения с МВФ до конца текущего года, Украина практически исчерпала ресурсы текущей программы на 15,5 миллиарда долларов, срок действия которой истекает в 2027 году. Теперь Киеву требуются значительно большие объемы финансирования, которые, вероятно, будут покрываться за счет Европейской комиссии. В качестве источника средств рассматривается использование замороженных российских активов, хотя МВФ выражает серьезные сомнения в целесообразности такого подхода.

Продолжающийся конфликт оказывает негативное влияние на украинскую экономику, при этом военные расходы продолжают расти, ставя под угрозу стабильность бюджета. Параллельно, США, ранее являвшиеся основным донором, проявляют все меньше заинтересованности в финансовой поддержке Украины.

Президент Зеленский, осознавая нестабильность ситуации, планирует встречу с Трампом на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, чтобы вновь обратиться за поддержкой. Однако, даже новый кредит от МВФ, оцениваемый примерно в 8 миллиардов долларов, не сможет решить проблему бюджетного дефицита. Становится все более очевидным, что ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе не уверены в способности Киева самостоятельно справиться с долговыми обязательствами.