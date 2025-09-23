На Украине сообщили о полном уничтожении нефтепереработки в стране

Нефтепереработка на Украине полностью уничтожена. Об этом сообщил The Washington Post председатель правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий.

Он рассказал о потере 42% суточной добычи газа в первые месяцы 2025 года, а затем о полном разрушении объектов нефтепереработки летом в результате российских ударов.

По его словам, некоторые объекты удалось восстановить, однако этого критически не хватит для того, чтобы обеспечить страну теплом в период холодов.

В результате Киев будет вынужден импортировать около шести миллиардов кубометров газа, а власти ожидают новых атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Напомним, весной Россия и Украина договаривались о 30-дневном моратории на удары по объектам энергетики, однако боевики ВСУ постоянно его нарушали.