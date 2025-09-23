Politico: ЕК планирует отказаться от российского СПГ к 2026 году

Еврокомиссия планирует полностью избавиться от российского СПГ к концу 2026 года. Об этом сообщает издание Politico.

По информации газеты, соответствующие положения должны войти в 19-й пакет санкций против РФ. Ранее сообщалось о том, что ЕК собиралась прекратить закупки российского СПГ годом позже.

Таким образом, в Европе хотят, во-первых, уменьшить доходы России от импорта СПГ, а, во-вторых, оказать на Москву политическое давление с целью влияния на сроки окончания СВО.

Ранее стало известно о том, что ЕК утвердила содержание 19-го пакета санкций против России. Под ограничения попала также платежная система «Мир».