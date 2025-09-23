Рубио: США не примут новые меры против РФ, пока Европа покупает у нее нефть

Вашингтонская администрация не настроена вводить новые санкции в отношении Москвы, пока европейские союзники США приобретают большие объемы российской нефти и газа. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News американский госсекретарь Марко Рубио.

По его словам, президент США Дональд Трамп "знает, что есть вариант, при котором в какой-то момент ему придется наложить дополнительные издержки" в отношении России.

"Но он также говорил, что прежде, чем мы это сделаем, Европе следует это сделать", - отметил Рубио. "Они требуют от нас всего этого, однако в Европе есть страны, которые все еще покупают огромные объемы нефти и природного газа у России, - добавил госсекретарь, говоря о европейских союзниках Вашингтона. - Так что, думаю, важно, чтобы активизировались именно они".

"Никто не приложил больше усилий и не сделал больше, чтобы это прекратить", - заверил Рубио, коснувшись попыток Трампа содействовать урегулированию конфликта на Украине.

Трамп 20 сентября заверил, что постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер намерен добиться от европейских союзников Вашингтона прекращения закупок российской нефти. 13 сентября американский лидер заявил, что готов ввести жесткие санкции в отношении Москвы, если все члены Североатлантического альянса будут действовать сообща и прекратят закупать российскую нефть. Он отметил, что продолжение импорта энергоресурсов из РФ некоторыми союзниками по НАТО "ослабило переговорные позиции альянса".