Решетников высказался о ситуации с экономикой в России

Экономика России растет и продолжит расти, хоть и более скромными темпами, чем в последние два года.

Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, пишет РИА Новости.

«Это управляемая «мягкая посадка» для снижения инфляционного давления», — высказался о ситуации глава Минэкономразвития на заседании комитета по экономической политике в Совете Федерации.

Он добавил, что в последующие годы ожидается выход на более сбалансированные и устойчивые темпы роста.

До этого Максим Решетников призвал адаптироваться к крепкому рублю, поскольку в обновленном макропрогнозе национальная валюта усилит свои позиции. Министр отметил, что Россия построила открытую экспортно-ориентированную экономику. По его словам, сейчас фиксируется рост экспорта, который нужно «балансировать». Решетников назвал сложившуюся ситуацию достаточно серьезным вызовом для экономики, для внутреннего производства и для внешнего.