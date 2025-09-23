КНР против Запада: китайское судно зашло в крымский порт

Китайское судно Heng Yang 9 вошло в порт Севастополь, находящийся под западными санкциями с 2014 года. Об этом сообщает The Financial Times.

Это первый случай за долгое время, когда иностранное судно зашло в крымский порт, контролируемый Россией. Севастополь был закрыт для иностранных судов с 2014 года после присоединения Крыма к России.

Как отмечают авторы, несмотря на то, что Китай не присоединился к западным санкциям, его суда избегали заходов в российские порты. Однако Heng Yang 9 стал исключением, появляясь в Севастополе минимум трижды за последние месяцы.

Газета Financial Times подтвердила один из визитов в сентябре, используя спутниковые снимки и данные транспондера. Согласно этим данным, 2 сентября судно покинуло Стамбул, 6 сентября было зафиксировано в Новороссийске, но затем исчезло с радаров. На спутниковых снимках от 14 сентября оно было обнаружено в Севастополе.

Владелец судна, компания Guangxi Changhai Shipping Company, не ответила на запросы о комментариях. Визиты судна последовали за открытием железной дороги в Крым, облегчающей транспортировку товаров из России. Украинские власти считают, что Россия использует эту дорогу для перевозки товаров в порты Крыма.

Украинское правительство заявило, что такие действия неприемлемы и международные партнеры должны избегать контактов с российскими территориями. МИД Китая рекомендовал гражданам и компаниям избегать контактов со спорными территориями, но пока не отреагировал на запрос о комментарии.