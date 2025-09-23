В России ужесточили правила биржевых торгов дизельным топливом

Петербургская биржа со вторника, 23 сентября, установила предельные границы колебания цены на дизельное топливо в диапазоне от плюс 0,01 процента до минус 20 процентов от рыночной цены по биржевому инструменту. Об этом сообщает ТАСС.

© Lenta.ru

Таким образом, уточняет агентство, максимально возможный рост цены при торгах за сутки, составлявший ранее 0,5 процента, сократился в 50 раз, а нижняя отметка осталась неизменной.

Ранее о том, что инициатива об ужесточении правил биржевой торговли этим видом топлива обсуждается Минэнерго «Коммерсантъ». Собеседники издания предположили, что решению ситуации с ценами на дизель, подорожавший за две недели на 14 процентов, помогут, скорее, не новые ограничения, а завершение ремонтов на НПЗ в конце сентября.

Биржевая стоимость дизеля уже превысила 71 тысячу рублей за тонну. На прошлой неделе сообщалось также, что торги с поставками в регионе Сибирь и Дальний Восток не проводились вовсе из-за отсутствия предложения.