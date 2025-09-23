Траты на погашение российского госдолга взлетели

По итогам первых шести месяцев 2025 года суммарные траты федерального бюджета на погашение госдолга увеличились в полтора раза в сравнении с тем же периодом 2024-го и превысили отметку в 1,5 триллиона рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Счетной палаты (СП).

В январе-июне показатель достиг уровня в 1,581 триллиона рублей, уточнили в ведомстве. Это — чуть менее половины из запланированных трат на погашение государственных обязательств по итогам 2025 года. В нынешнем проекте федбюджета на данные цели предусмотрено выделение почти 3,2 триллиона рублей.

Для сравнения, за первую половину прошлого года на погашение госдолга ушло в общей сложности чуть больше триллиона рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос примерно на 581 миллиард рублей. За отчетный период доля подобных расходов в структуре трат федбюджета достигла 7,4 процента, увеличившись за год на 1,4 процентного пункта, резюмировали в СП.

Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова связала резкий рост подобного рода трат с увеличением госзаимствований и их стоимости. С начала 2025 года суммарные объем долговых обязательств России вырос почти на полтора триллиона рублей и составил 30,5 триллиона. Подавляющая часть от этой суммы пришлась на внутренние заимствования (плюс 2,5 триллиона, до 26 триллионов). В Минфине, в свою очередь, не увидели в резком росте госдолга тревожного сигнала для российской экономики. В ведомстве подчеркнули, что подобная динамика носит исключительно рыночный характер.

Еще одной серьезной проблемой для федерального бюджета является продолжающийся рост военных расходов. Эта статья гострат, отмечал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, останется приоритетной для государства и в следующем году. Увеличение доли подобных расходов может привести к сокращению госфинансирования других отраслей и поспособствовать наращиванию дефицита федбюджета. Министр финансов Антон Силуанов признавал, что на фоне роста оборонных трат ведомство собирается нарастить государственный долг. Президент России Владимир Путин же, в свою очередь, намекнул, что не будет против увеличения дефицита бюджета.